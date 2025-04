Cataldo candidato a Triggiano, “interlocuzione in corso”

TRIGGIANO – “In riferimento alla nota inviata dai partiti di centrodestra, sono in corso interlocuzioni con le segreterie politiche al fine di trovare piena intesa nell’interesse collettivo e in particolare della cittadinanza triggianese”. Lo comunica il candidato sindaco di Triggiano (Bari) per il centrodestra, Onofrio D’Alesio, in una nota firmata anche – si legge – dai “referenti cittadini di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Noi Moderati, Democrazia Cristiana”.

La nota arriva dopo quella congiunta delle segreterie regionali e provinciali di Fratelli d’Italia, Forza Italia e Noi Moderati, in cui i partiti sottolineano che “la a scelta del dottor Onofrio D’Alesio di accettare la candidatura nella propria lista del dottor Alessandro Cataldo, mai concordata, non è opportuna né condivisa dai partiti del centrodestra”. Per Cataldo e altre 17 persone, tra cui sua moglie, l’ex assessora regionale Anita Maurodinoia, la Procura di Bari nei giorni scorsi ha chiesto il rinvio a giudizio perché ritiene siano coinvolte in una inchiesta su due presunte associazioni per delinquere finalizzate alla corruzione elettorale.

