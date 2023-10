Sono partiti a Crispiano i percorsi laboratoriali, passo fondamentale verso la definitiva riapertura della Biblioteca Comunale “Carlo Natale”, prevista entro la fine dell’anno.

Dopo un’attenta ristrutturazione e aggiornamento, la biblioteca si appresta a ritornare un essenziale punto di riferimento culturale e sociale per il territorio regionale e della provincia di Taranto, luogo di incontro, scoperta e valorizzazione del nostro inestimabile patrimonio letterario e storico.

Questo rinnovamento è parte integrante dell’ambizioso progetto “LibraLibri”, avviato nel 2017, che si concretizza grazie a un solido piano di finanziamenti. Tra questi si distinguono i fondi provenienti dal piano di rigenerazione sociale per l’area di crisi di Taranto e il sostegno determinante della Regione Puglia, realizzato attraverso il bando SMART-IN PUGLIA – COMMUNITY LIBRARY, parte del Programma Operativo Regionale (POR) 2014/2020, nell’ambito dell’Azione 6.7.

Frutto della sinergia tra cittadini, associazioni locali ed esperti del settore, il progetto ambisce a trasformare la biblioteca in un ambiente dinamico, inclusivo e accessibile, arricchito da un design contemporaneo e tecnologie d’avanguardia, rendendola un autentico fulcro di cultura e innovazione, con uno sguardo rivolto alle nuove generazioni.

Una novità significativa è rappresentata dall’integrazione della sede storica di via Roma con i nuovi spazi di via Bari, che ospiteranno la “Bibliofficina”, laboratorio di idee e creatività. Qui nasceranno start-up innovative, mirate a migliorare l’accessibilità e la fruibilità dei luoghi della cultura, un arricchimento per la vita culturale e sociale di Crispiano e occasione di nuove prospettive lavorative.

Il team della Bibliofficina ha organizzato laboratori creativi aperti a tutti, con l’obiettivo di generare i prodotti multimediali che valorizzeranno il patrimonio culturale locale e promuoveranno la lettura.

L’invito alla partecipazione è rivolto, in particolare, agli studenti che hanno l’opportunità unica di contribuire all’arricchimento del patrimonio culturale e di sviluppare un profondo amore per la lettura e la narrazione. Immergendosi nelle storie del nostro territorio, possono acquisire competenze preziose su come le narrazioni si intrecciano attraverso parole, voci, video e immagini.

I laboratori propongono una varietà di attività, dal digital storytelling al videomaking, dalla grafica editoriale alla digitalizzazione, dalla stampa 3D all’illustrazione, abbracciando anche l’arte del cinema e del teatro.

Per approfondire le modalità di attuazione del progetto e favorirne l’adozione, un team di esperti ha visitato le scuole, coinvolgendo gli studenti e instaurando un dialogo con le famiglie, le quali sono invitate a partecipare attivamente all’iniziativa.

L’inaugurazione della Biblioteca e la presentazione dei risultati raggiunti rappresenteranno momenti di condivisione imperdibili per la comunità di Crispiano.

Le iniziative avviate, e quelle future, consolidano il ruolo della Biblioteca “Carlo Natale” di Crispiano come polo culturale centrale e motore di rigenerazione, creando un ambiente in cui cittadini, studiosi e studenti possano collaborare e crescere insieme.

La partecipazione ai laboratori è volontaria e gratuita.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp