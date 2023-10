Fuga da Israele, la drammatica testimonianza di un gruppo di pugliesi

POMEZIA – Un gruppo di settantadue persone, tutte pugliesi della provincia di Taranto, in fuga dalla guerra in Israele. Si tratta di pellegrini, c’e anche una bambina in tenera età, si erano recati in missione a Gerusalemme lo scorso 1 ottobre, sono rientrati oggi in Italia, atterrando all’aeroporto di Pratica di Mare, hanno viaggiato a bordo di un aereo militare. Tutti della provincia ionica, residenti nei comuni di Massafra, Statte e Sava. Uno di loro ha raccontato ad Antenna Sud la drammatica esperienza vissuta.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp