TARANTO – Luca Crecco, 27 anni, è un nuovo volto dello spogliatoio del Taranto. Un vero colpo di mercato della società rossoblu, prelevato dal Pescara, vanta numerose presenze in serie B, una mezz’ala di inserimento, al termine del primo allenamento con gli ionici lo abbiamo ascoltato.

Luca Crecco è cresciuto calcisticamente nelle file della Lazio, club con cui ha anche esordito in Serie A (5 presenze) realizzando anche una rete il 23 aprile 2017 nel 6-2 al Palermo. Con il Pescara, Crecco si è affacciato per la prima volta in Serie C dopo una carriera intera in B con le maglie di Ternana, Lanciano, Modena, Avellino, Cosenza, L.R. Vicenza e, appunto, Pescara. Nasce centrocampista esterno sinistro, ma può ricoprire anche la posizione di ala sinistra, terzino sinistro e, all’occorrenza, terzino destro. Crecco si è legato al club rossoblu per i prossimi tre anni e ha già svolto il primo allenamento con i suoi nuovi compagni.

