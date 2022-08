Coppa Italia: H. Verona – Bari 1-4

VERONA – Straripante il Bari di Mignani che batte il Verona a domicilio e stacca il biglietto per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. I biancorossi bacchettano 4-1 l’Hellas Verona, squadra che milita in serie A. Sono stati i padroni di casa a passare in vantaggio con la rete di Lasagna al ’16 del primo tempo. Poi la reazione rabbiosa dei pugliesi che pareggiano al ’30 con Folorunsho. Raddoppio poco prima della fine della prima frazione di gara con Walid Cheddira, protagonista assoluto della gara. L’ex Napoli ha infatti realizzato una tripletta. Nella ripresa trasforma un calcio di rigore dopo un fallo su Maita e poi sfrutta al meglio una respinta del portiere veronese realizzato il poker finale. Ora i biancorossi affronteranno la vincente di Salernitana – Parma.