Da Forlì a Taranto con un solo obiettivo: giocare, migliorare, mettere in mostra il proprio enorme potenziale. Luca Sampieri, playmaker di 193 cm per 90 kg, classe 2003, è lil primo under del CJ Basket Taranto. Dopo la trafila nelle giovanili di Forlì, negli ultimi 2 anni ha militato in C Silver con la canotta di Bertinoro (Emilia Romagna) guadagnandosi spazio e minuti mentre esordiva in A2 con la Unieuro Forlì, segnando i primi punti nella pallacanestro dei “grandi”. All’orizzonte la nuova avventura in riva allo Ionio e Luca non vede l’ora di dimostrare il suo valore lontano da casa. “Grazie al mio procuratore (Andrea Ricci, ndr) sono entrato in contatto con la società rossoblu: ho accettato perché qui posso fare esperienza e crescere”. Nella sua prima intervista rossoblu, Luca si presenta tecnicamente. “Gioco play/guardia e in campo cerco di essere il più efficiente possibile limitando gli errori. Mi piace creare gruppo all’interno della squadra perché credo sia un fattore importante per vincere“. Luca ha le idee chiare sulle aspirazioni: “Essere così lontano da casa è sicuramente una scelta molto impegnativa, ma sono contento e soddisfatto. Taranto è una grossa occasione. Questa nuova avventura è il risultato di anni di duro lavoro“.