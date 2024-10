Coppa Italia Eccellenza, l’Unione Bisceglie attende il Barletta

Dopo i pareggi contro Ginosa e Nuova Spinazzola per l’Unione Calcio è già tempo di ritornare in campo, ma questa volta non ci saranno punti in palio; bensì l’opportunità di sfruttare il fattore campo e ottenere un buon risultato nella gara d’andata del secondo turno di Coppa Italia Eccellenza, apparentemente proibitiva, contro il Barletta capolista del campionato e ancora imbattuto in stagione.

Le ultime due partite sono state difficili da digerire per gli azzurri, perché la superiorità numerica non sfruttata contro una squadra in difficoltà come il Ginosa e il gol annullato a Zinetti per un dubbio fuorigioco contro la Nuova Spinazzola sono costate punti e morale ad un gruppo che stava volando nelle ultime partite; e che proprio per questo avrà ulteriori motivazioni per cercare l’impresa nella partita di giovedì 17 alle 15:30, cercando di tornare alla vittoria contro l’avversario più ostico possibile.

I biancorossi sono stati una schiacciasassi in questo inizio di stagione, vincendo tutte le partite tra campionato e Coppa fino alla scorsa partita, in cui è arrivato un pareggio esterno per 0-0 a domicilio del Galatina. Gli ospiti in questa stagione sono i favoriti in ogni partita in cui scendono in campo, ma questo non impedirà ai padroni di casa di giocare al meglio delle proprie possibilità e tentare il colpaccio, come ha sottolineato mister Monopoli, che si è espresso così:

“Giovedì è una gara che tutti vorrebbero giocare, una partita ricca di fascino e di storia per l’avversario che affrontiamo, e questo ci carica e ci galvanizza ancora di più. Sappiamo che sarà un incontro pieno di insidie per il valore dell’avversario che affrontiamo, però sappiamo di avere tutte le carte in regola per giocarcela nelle due gare e i ragazzi sono pronti e elettrizzati per la partita che ci aspetta. La Coppa Italia è una competizione che ci piace molto e siamo fortemente motivati; per avere la meglio sul Barletta serve essere affamati, agonisticamente parlando, e perfetti sia tecnicamente che tatticamente, e l’Unione ha tutte l’intenzione di farlo.”

Commentando il momento azzurro il tecnico biscegliese afferma: “Stiamo passando un buon momento di forma in campionato, ci stiamo divertendo e, se fossimo stati più bravi e cinici nelle ultime due partite, potevamo occupare le prime posizioni della classifica. Le sfide ci piacciono e ci esaltano, per questo abbiamo tutta la voglia di spalleggiare chi ci sta davanti”.

L’arbitro del match sarà il sig. Carlo Antico, della sezione di Brindisi, coadiuvato dai sigg. Alessandro Bellarte, della sezione di Molfetta, e Vito Innamorato, della sezione di Bari.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author