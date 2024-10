Coppa Italia Eccellenza, Unione – Barletta senza tifosi ospiti

Si comunica che, a seguito del decreto del Prefetto del 14.10.2024 n.0052540, per la gara di giovedì 17/10/2024 tra Unione Calcio Bisceglie e SSD Barletta 1922 presso lo Stadio “Francesco Di Liddo” di Bisceglie alle ore 15.30 e valevole per il secondo turno della Coppa Italia Dilettanti di Eccellenza – Puglia, è fissato il divieto di vendita di tagliandi di ingresso per i residenti nel Comune di Barletta.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author