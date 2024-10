Calcio Femminile, Molfetta: tris di conferme

La Molfetta Calcio Femminile si prepara a una stagione ricca di aspettative, fortemente legata alla grinta e alla determinazione delle sue atlete simbolo. Tre riconferme che portano con sé speranza e voglia di rivincita: Carla Carlucci, Antonella De Musso e Claudia Maggio, autentiche guerriere biancorosse pronte a dare il massimo in campo.

Carla Carlucci: Il Ritorno della Guerriera

Dopo un lungo stop a causa di un grave infortunio, Carla Carlucci torna più determinata che mai. Classe 2004, l’attaccante è pronta a mostrare tutta la sua grinta, voglia di lottare su ogni pallone e regalare gol preziosi alla squadra. Con la sua tenacia, Carla sarà il valore aggiunto per condurre la Molfetta Calcio verso nuovi successi.

Antonella De Musso: La Colonna del Centrocampo

Per la quarta stagione consecutiva, Antonella De Musso viene riconfermata grazie alla sua duttilità e impegno in campo. Incontrista instancabile e sempre vicina alle compagne, Antonella è una figura fondamentale per lo spogliatoio e il centrocampo biancorosso, pronta a contrastare ogni avversario con altruismo e determinazione.

Claudia Maggio: La Visione di Gioco al Servizio del Biancorosso

Anche per Claudia Maggio arriva la meritata riconferma. Centrocampista con una straordinaria visione di gioco, Claudia, nonostante il limitato utilizzo nelle passate stagioni, si è sempre dimostrata affidabile e pronta a sostenere il reparto quando necessario. Questa sarà la stagione della sua consacrazione.

