Taranto, incendio a bordo di un sommergibile

TARANTO- Incendio nei locali interni del sommergibile “Longobardo”ormeggiato all’interno dell’arsenale militare di Taranto. Le fiamme sono state domate dal personale di bordo insieme con i vigili del fuoco prontamente intervenuti sul posto, non si registrano feriti. Sono in corso tutti gli accertamenti necessari da parte della marina militare per chiarire quanto accaduto.

