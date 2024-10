Serie D, il Francavilla in Sinni ufficializza l’arrivo di Sušić e Ivančić

La FC Francavilla ha confermato l’ingaggio di due nuovi giocatori: il centrocampista bosniaco Tino Sven Sušić e l’attaccante croato Josip Ivančić. Due acquisizioni che rafforzano notevolmente il livello tecnico della rosa e consolidano le ambizioni del club.

Sušić, centrocampista esperto, si distingue per la sua capacità di gestire i ritmi di gioco e creare occasioni con passaggi precisi. La sua esperienza internazionale sarà determinante per il reparto di centrocampo della squadra.

Ivančić, attaccante dotato di velocità e ottimo senso del gol, arricchisce il potenziale offensivo della Francavilla. La sua abilità nel dribbling e nella finalizzazione rappresenta un’ulteriore risorsa per il reparto avanzato.

La società ha espresso grande soddisfazione per questi arrivi, affermando: “Siamo entusiasti di accogliere Sušić e Ivančić. Sono due giocatori di talento che contribuiranno ai nostri obiettivi. Siamo certi che si integreranno rapidamente nel gruppo e daranno un contributo importante per far crescere il nostro progetto”.

