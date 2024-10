Basket, Serie B Gold: Ruvo di scena a Montecatini

Dopo la grande affermazione di due giorni fa contro la Fabo Herons Montecatini, la Crifo Wines Ruvo di Puglia torna in campo, mercoledì 16 ottobre, per la quinta giornata di Serie B Old Wild West. Sul cammino di Moreno e compagni, ancora una squadra di Montecatini, questa volta la Gema T Tecnica, per la seconda trasferta stagionale. Altra partita molto complicata dunque, per la squadra pugliese, contro una delle due squadre ancora a punteggio pieno (l’altra è Roseto). Sicuramente la grande rimonta davanti al pubblico amico ha galvanizzato i ragazzi di coach Rajola, ma la caratura dell’avversario impone di resettare la recente gioia e piombarsi con determinazione sul prossimo obiettivo, contro una diretta pretendente nelle zone nobili della classifica.

QUI RUVO: Si dice che vincere aiuti a vincere: certamente la vittoria in rimonta contro Herons, ha dato alla Crifo Wines una grossa consapevolezza nei propri mezzi, cosa che forse non era ancora avvenuta in stagione. Una vittoria di squadra, che ha reso, in momenti diversi della partita, tutti protagonisti e decisivi. Per la trasferta di Montecatini, coach Rajola dovrà rinunciare a Stefano Conte: per lui infortunio meno grave dello staff medico della Crifo, che ha effettuato una manovra d’emergenza a caldo che ha scongiurato guai peggiori.

QUI GEMA: Quattro vittorie nette su altrettante partite disputate, meno di 64 punti subiti di media, quattro giocatori in doppia cifra ad allacciata di scarpe: questa la carta d’identità della Gema Montecatini, che è già dalla preseason, tra le squadre più quotate per il salto di categoria. La squadra affidata a coach Marco del Re è quadrata e valida in ogni zona del campo. Trascinatore di questo inizio di stagione il play-guardia argentino Mateo Chiarini (18,8 ppg), bene anche gli altri “piccoli”, l’ex Burini, D’Alessandro e Toscano. Sotto le plance spicca il lavoro del classe 2000 Acunzo, coadiuvato dall’apporto di Alberto Bedin, in un roster profondo e completo.

