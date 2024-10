Taranto: dissequestrata la Curva Sud dello Stadio Iacovone

Il Tribunale monocratico di Taranto, presieduto dal giudice Costanza Chiantini, ha accolto l’istanza di dissequestro presentata il 15 ottobre 2024 dal Sindaco di Taranto e dal Commissario Straordinario per i XX Giochi del Mediterraneo, che si terranno nel 2026. La decisione è arrivata dopo l’udienza dello stesso giorno, durante la quale sono stati ascoltati numerosi testimoni e sono state prodotte prove fotografiche e video, chiarendo la situazione dei luoghi coinvolti nell’incendio oggetto del procedimento.

Il giudice, basandosi anche sul parere favorevole del Pubblico Ministero e sui precedenti provvedimenti del 5 luglio e del 2 agosto 2024, ha stabilito che non sussistono più le esigenze probatorie che avevano portato al sequestro della Curva Sud dello Stadio Erasmo Iacovone, disposto il 4 settembre 2023. Non essendo stata richiesta la trasformazione del sequestro probatorio in sequestro preventivo o conservativo, né la confisca dell’area, il Tribunale ha ordinato il dissequestro e la restituzione dell’area agli aventi diritto.

La Cancelleria è stata incaricata degli adempimenti necessari per la restituzione dell’area.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author