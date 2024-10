Coppa Italia, Barletta atteso dall’UC Bisceglie

Tour de force senza preoccupazioni per Pasquale De Candia, che prepara il suo Barletta al doppio impegno settimanale tra UC Bisceglie e Racale. Nessun turnover in vista, il tecnico biancorosso vuole dare un segnale dopo il pareggio di Galatina.

Bayo e Giambuzzi ancora ai box, fermo anche Montrone per via dei sei punti di sutura applicati dopo lo scontro con Passaseo.

Tutto ancora in bilico per le scelte in attacco, De Candia deciderà al fotofinish.

