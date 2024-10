Gravina, con la Virtus uno stop senza drammi. L’avvio di stagione resta super

Uno stop che non compromette in nulla un avvio di stagione che rimane di altissimo livello, una sconfitta che rappresenta un isolato e sfortunato incidente di percorso in una prima parte di campionato da sorpresa del raggruppamento. Il Gravina di mister Tiozzo non fa drammi dopo il passo falso interno contro la Virtus Francavilla. Lo 0-1 maturato allo stadio ‘XXI Settembre-Franco Salerno’ di Matera ha confermato la giusta direzione intrapresa fino a questo momento dalla compagine murgiana, senza dubbio la squadra che più di chiunque altro nelle prime sei giornate ha rischiato di interrompere la striscia di vittorie consecutive degli imperiali. Alla fine a prevalere sono stati questi ultimi, ma le occasioni costruite soprattutto nel finale dai padroni di casa avrebbero potuto tranquillamente dipingere un altro tipo di risultato.

Poco male comunque, sponda gialloblù, anche perché l’obiettivo non può essere quello di star dietro a chi è destinato a fare un campionato di vertice: il bilancio dei primi sei turni racconta di un qualcosa come tre vittorie, un pareggio e due sconfitte e la classifica vede Chiaradia e compagni attestarsi in sesta posizione, ai margini della zona playoff. Niente male per una realtà che qualche mese fa evitava i playout nell’ultima giornata dello scorso campionato, una realtà che, salutato il capocannoniere dell’ultimo Girone H di Serie D, quel Da Silva partito in direzione Andria, è ripartita da un progetto giovane e coraggioso. Alla prossima si va a Nocera, sul campo dell’altra grande candidata al salto diretto di categoria, ma lo si fa senza timori reverenziali e senza scendere in campo sentendosi già sconfitti. Il Gravina c’è e, al netto del calendario complicato, non ha intenzione di smarrire la retta via.

