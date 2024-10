Serie C, Girone C: top e flop della 9a Giornata

TOP REPARTO

PORTIERE

Krapikas (Messina) Per l’estremo difensore lituano, in quel di Trapani, almeno tre interventi decisivi. Tra i migliori in campo.

DIFESA

Visentin (Cerignola) Ha il merito di sbloccare la contesa con il Sorrento. E anche in retroguardia si distingue per continuità e applicazione.

CENTROCAMPO

Sounas (Avellino) Prosegue lo stato di grazia: dopo la doppietta al Crotone impallina due volte anche la Casertana.

ATTACCO

Battimelli (Taranto) Sui titoli di coda regala ai rossoblu la prima vittoria stagionale, con una prepotente incornata. Classe 2005, da seguire con attenzione.

ALLENATORE

Conte (Turris) Gran colpo sul difficile campo di Cava de’ Tirreni. Vittoria tonificante per morale e classifica.

FLOP REPARTO

PORTIERE

Cardinali (Latina) A Benevento incassa una “manita”: errore clamoroso in occasione della prima realizzazione dei sanniti.

DIFESA

Kontek (Casertana) Una domenica decisamente da archiviare alla svelta: travolto dalla furia degli attaccanti avellinesi.

CENTROCAMPO

Pezzella (Cavese) Prestazione poco convincente per il regista metelliano, meno proposito e reattivo del solito.

ATTACCO

Fabbro (Taranto) Divora una gol praticamente fatto e, qualche minuto dopo, getta alle ortiche un’altra ghiotta occasione.

ALLENATORE

Tomei (Picerno) I lucani perdono l’imbattibilità allo Iacovone di Taranto: passo falso da metabolizzare alla svelta.

