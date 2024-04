Conte a Bari, ‘È ora di fare pulizia, M5S fuori da maggioranza Puglia‘

“Stiamo leggendo pagine di politica che sono anche di cronaca giudiziaria che fanno tremare i polsi. Combattiamo solo Meloni e soci, ma non facciamo sconti nemmeno a chi è nel nostro campo. Vogliamo dare una fortissima scossa, è il momento di fare pulizia e tabula rasa. Dobbiamo estirpare la cattiva politica. Rinunciamo al nostro ruolo di governo, rimettiamo tutte le deleghe nella Regione Puglia. Ci poniamo fuori dal perimetro di maggioranza, ma lavoriamo sul protocollo e il patto di legalità”. Lo ha detto il leader del M5S, Giuseppe Conte a Bari, durante una conferenza stampa convocata nella sede della regione Puglia”. Sono le parole di Giuseppe Conte, leader del M5S, parlando a Bari dopo l’ultima tornata di arresti.

Il Movimento 5 stelle è nella maggioranza che sostiene Michele Emiliano ed è nella giunta regionale con Rosa Barone, assessora al Welfare, e con Grazia Di Bari, consigliera che ha la delega alla cultura, mentre Cristian Casili è vicepresidente del consiglio regionale.

Laforgia unico che può rilanciare Bari. “Ragioniamo in modo elementare – aggiunge Conte -: a Bari abbiamo un candidato sindaco che non abbiamo proposto noi, è stato proposto inizialmente dalle civiche, da Sinistra italiana, noi siamo arrivati dopo. E’ una persona stimabilissima, che in questi mesi ha costruito un progetto per la città: ne abbiamo preso atto e sarebbe una follia abbandonare una candidatura del genere. L’invito tutte le forze politiche, anche coloro che non hanno espresso ragioni ostative a questa candidatura, a fare un supplemento di riflessione. In questo momento difficilissimo per Bari, Laforgia è l’unico candidato che possa rilanciare un governo della città che sia rispondente ai bisogni dei cittadini”.

