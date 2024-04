Fratoianni a Emiliano, ‘Ora serve iniziativa discontinuità’

“Come Sinistra Italiana siamo presenti in giunta e credo sia arrivato il momento che il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano produca un’iniziativa di discontinuità. Noi forze politiche vogliamo discutere di quello che sta accadendo e per fare in modo che la discussione sia efficace, è arrivato il momento che da parte del presidente ci sia una iniziativa: che azzeri la giunta? Che la situazione?”. Così Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra italiana e deputato di Avs, interpellato dai cronisti in conferenza stampa a Roma in merito ai fatti della regione Puglia. “Penso che un atto come questo aiuterebbe la qualità del dibattito, sottraendolo all’uso strumentale in campagna elettorale”, ha precisato.

