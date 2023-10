Comunali a Foggia, On. Caldoro presenta la lista dei socialisti: “Npsi”

FOGGIA – “Il nemico numero uno delle elezioni è l’assenteismo”. Così l’On. Caldoro a Foggia per la campagna elettorale in vista del rinnovo del Consiglio comunale del capoluogo dauno. L’occasione è servita per presentare la lista NPSI dei socialisti, schierati con il centrodestra.

