Roma – Per il segretario della Cgil è il lavoro che porta avanti il paese. Il governo dovrà fare la legge di bilancio dice, e noi proporremo anche a Cisl e Uil, di unirsi per proseguire una mobilitazione che punti a cambiare le politiche economiche sociali sbagliate. “La via maestra, insieme per la Costituzione”, “mai più guerre”. In 100 mila in corteo. Il mondo del lavoro al completo venuti da tutta Italia, anche dalla Puglia. Infermieri, medici, operatori ecologici, polizia locale, educatrici, assistenti sociali, vigili del fuoco e studenti a chiedere a gran voce di essere ascoltati

