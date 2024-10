Cessione Taranto Calcio, Ass. Lussoso placa i dubbi: ” Credete non siano stati fatti giusti controlli?”

Ancora qualche ora, prima di scoprire quale sarà davvero il futuro del Taranto Calcio. L’entusiasmo scatenato dall’approdo in riva allo Jonio del fondo Apex Capital Global, rappresentato da Mark Colin Campbell, con il quale il presidente uscente Massimo Giove, ha sottoscritto un preliminare relativo alla cessione del club, ha subito nelle scorse ore una significativa frenata, dovuto alle scarne notizie reperibili sul web, sul conto del fondo statunitense.

Un campanello d’allarme che ha scatenato un tam tam immediato sui social, con la tifoseria tarantina mostratasi abbastanza guardinga e smaniosa di ricevere delucidazioni sulla solvibilità del gruppo estero.

Ad onor di cronaca, trattandosi di un fondo d’investimento, appare più che possibile che la reale portata degli investitori resti celata (anche all’onniscente web), almeno sino alla conferenza stampa fissata per lunedì mattina, alle ore 12, presso il Salone degli Specchi, di Palazzo di Città, quando quelli che saranno i nuovi proprietari mostreranno alla città il loro programma.

Proprio a proposito di massima Assise Cittadina, oltre alle rassicurazioni offerte dal Vicesindaco Gianni Azzaro, che assieme al Primo Cittadino, Rinaldo Melucci ed all’ex parlamentare Michele Pelillo, hanno assunto un ruolo fondamentale nell’avvicinamento di Apex al Taranto Calcio, vanno registrate le dichiarazioni pubblicate mezzo social dall’Assessore alla Cultura, agli Eventi ed alle Politiche Giovanili, Angelica Lussoso, che ha difeso l’operato di Melucci e della sua squadra, invitando la tifoseria alla calma, rimarcando come gli investitori siano stati oggetto di scrupoloso controllo da parte dell’Amministrazione Comunale.

Di seguito il testo del post pubblicato dall’Assessore:

” Tutti i giornalisti esperti in fondi, azioni, cessioni…

Ma realmente credete che delle trattative così importanti non vengano seguite da dei commercialisti esperti che fanno i dovuti approfondimenti?

Secondo voi ci si esporrebbe così tanto se non fosse una cosa certa e risolutiva?”

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author