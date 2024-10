Picerno, Tomei: “Potenza squadra forte, sarà un derby intenso”

Dopo la sconfitta contro il Taranto, primo stop stagionale, il Picerno vuole tornare a vincere. Quale occasione migliore per riscattare un k.o. se non un derby? Con questo spirito, la squadra di Tomei si appresta ad affrontare il Potenza nel match in programma lunedì sera allo stadio “Donato Curcio”. Queste le dichiarazioni del tecnico del Picerno nel corso della conferenza stampa di presentazione del match: “Al di là del derby, sarà una partita importante perché siamo reduci da una sconfitta. Sarà una sfida come le altre ma dobbiamo reagire dopo un piccolo intoppo. Il Potenza è una squadra forte e con ottime individualità. Servirà molta attenzione, i nostri avversari sono reduci da un periodo positivo e i ritmi del match saranno alti. Mi aspetto una partita combattuta e mi auguro che possa essere una festa per entrambe le tifoserie. In settimana abbiamo lavorato serenamente, il gruppo si allena sempre bene e spero che i ragazzi possano raccogliere un premio. Voglio che la mia squadra abbia un’identità, il risultato non può prescindere dalla prestazione”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author