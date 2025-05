Verso Lazio-Lecce: giallorossi in ritiro da giovedì

Il Lecce ha ripreso la preparazione questa mattina con un allenamento al Via del Mare. Per domani mister Marco Giampaolo ha concesso un giorno di riposo. Il lavoro dei giallorossi riprenderà mercoledì mattina e proseguirà giovedì, sempre in mattinata, prima del trasferimento nel pomeriggio a Roma. Per preparare la sfida in programma domenica allo Stadio Olimpico contro la Lazio, il gruppo squadra sarà in ritiro al Mancini Park Hotel, dove sosterrà anche le sedute di allenamento.

