Cerignola, Raffaele prepara la Coppa. Presentate le nuove maglie ufficiali

Primo vero giorno di scuola per il Cerignola, impegnato a Potenza sabato 10 agosto per l’esordio ad eliminazione diretta in Coppa Italia. Un insolito avvio ufficiale nel pieno della preparazione estiva, a pochi giorni dalla conclusione del ritiro seguita dai test amichevoli disputati contro Campobasso e Canosa. Una gara molto sentita dalla piazza, ma per mister Raffaele sarà innanzitutto un importante banco di prova per capire a che punto sia il lavoro di queste settimane. Nel servizio le sue parole oltre alla nuova prima maglia, presentata ufficialmente dal club.

