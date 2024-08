Cerignola, mister Raffaele alla vigilia dell’esordio ufficiale contro il Potenza

Giorno di vigilia per l’Audace Cerignola, impegnato domani (sabato 10 agosto) al “Viviani” di Potenza per il primo turno di Coppa Italia, per gli ofantini sarà l’esordio stagionale ufficiale. Queste le dichiarazioni rilasciate ai nostri microfoni dal tecnico gialloblù, Giuseppe Raffaele, in vista dell’incontro.

