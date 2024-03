Cerignola, k.o. ma segnali positivi nell’esordio in panchina di Raffaele

CERIGNOLA – La panchina numero 450 di Giuseppe Raffaele coincide con l’esordio da allenatore del Cerignola. Esordio con zero punti ma tante indicazioni positive. I gialloblù hanno affrontato il Catania per la prima volta dopo 88 anni ai piedi dell’Etna perdendo in maniera troppo severa, rei probabilmente di aver sprecato troppe palle-gol, com’è già avvenuto diverse volte nel corso della stagione. Arrivato da pochi giorni, nonostante il risultato, Raffaele si dice soddisfatto del suo primo Cerignola.

