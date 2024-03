Bari, è un incubo: prima sbaglia un rigore, poi viene beffato dalla Samp

Dalla speranza della vittoria con un rigore sbagliato e una traversa all’incubo retrocessione: la Sampdoria passa al San Nicola e condanna il Bari ad una sosta con la testa ad evitare i playout.

CRONACA. Grande occasione per la Samp al 20’: De Luca scambia con Alvarez che arriva in area di rigore: sul tiro a botta sicura dell’attaccante ex Sassuolo Vicari salva la porta. La risposta della squadra di Iachini non si fa attendere: al 24’ Di Cesare colpisce di testa sul secondo palo ma trova una gran risposta di Stankovic. Al 29’ è Puscas a trovarsi a tu per tu con Stankovic che risponde da campione.

Nel secondo tempo è la Sampdoria a rendersi pericolosa per prima al minuto 21: De Luca servito da Kasami trova la risposta di Brenno in calcio d’angolo, poi è il Bari a poterla sbloccare: sponda di Benali per Puscas, conclusione respinta da Ghilardi con un braccio e calcio di rigore assegnato dal signor Perenzoni: dal dischetto si presenta Sibilli che però si fa ipnotizzare da Stankovic. Ancora Bari al 39’: ripartenza orchestrata da Sibilli, pallone per Puscas che calcia sulla traversa. Dopo averne falliti due il Bari prende gol a 2’ dalla fine: combinazione Darboe-Borini-De Luca e assist per Kasami che a pochi passi dalla porta non sbaglia. Finisce così con il Bari che resta a quota 34 punti e adesso teme la serie C.

