Eccellenza/B, Manduria: Carrozza, ‘Voglio il massimo nelle ultime 3’

Ventiquattresima giornata del campionato di Eccellenza pugliese (girone B), tre gare al termine della regular season. Il Manduria va a Matino, per restare agganciato al treno Playoff, nella settimana che ha sancito l’eliminazione dalla coppa Italia (fase nazionale) con il Paternò.

I messapici hanno ritrovato il secondo posto nell’ultimo weekend di campionato, grazie al successo interno con il Maglie. Massima attenzione al distacco tra prima e seconda: il Manduria insegue a sette lunghezze, l’Ugento capolista. Nel caso in cui la forbice dovesse aumentare a otto, i Playoff non si farebbero. L’imperativo è vincere.

Mister Carrozza avrà a disposizione Christian Quarta, il dieci messapico è reduce dall’incidente di Paternò. Determinante l’intervento di Max Marsili che si è adoperato tempestivamente prima dei soccorritori. Out, invece, Aquaro, D’Ettorre e Cavaliere. Il bomber brindisino, da martedì tornerà ad allenarsi con il gruppo.

Il Matino è sesto in campionato con 32 punti in classifica. I salentini sono reduci dal ko di Otranto e in settimana hanno cambiato l’allenatore. Molto chiacchierato il ritorno di Antonio Toma a Matino, secondo alcune indiscrezioni degli addetti ai lavori, anche se non ci sono note ufficiali del club. Grande ex della panchina biancoverde, autore dell’ultima cavalcata in Serie D con il Manduria nella stagione 2000-2001.

A margine della rifinitura del sabato mattina ha parlato mister Alessandro Carrozza. “Ho detto ai ragazzi di dimenticare in fretta la partita di Paternò. Non c’è il tempo materiale di guardare indietro e di recriminare. Abbiamo l’obbligo di pensare al campionato nelle gare che restano e mantenere un distacco che ci permetta di giocare i Playoff. Matino? Mai come in questo momento, è necessario pensare ai nostri obiettivi e restare concentrati. Quarta sta bene, l’obiettivo è vincere le ultime tre, dipende ancora tutto da noi”.

Calcio d’inizio ore 15:00, stadio comunale di Matino.

