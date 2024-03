Monopoli: Taurino, ‘Vogliamo dare continuità ai risultati’

(Di Lorenzo Ruggieri) La vittoria di Cerignola sembra aver restituito fiducia ed entusiasmo al Monopoli, dopo la delusione per il successo sfiorato col Brindisi. La situazione di classifica del club biancoverde, però, non consente calcoli, come ammesso dal tecnico Roberto Taurino alla vigilia della sfida con la Turris: “In queste ultime sette gare scenderemo in campo per fare risultato e solo alla fine tracceremo un bilancio. Siamo tornati alla vittoria a Cerignola nonostante non sia stata la nostra miglior partita. Il calcio, però, è bello per questo e dopo lo schiaffone col Brindisi abbiamo avuto la forza di reagire. I tre punti ci danno uno slancio diverso che speriamo di cavalcare con più serenità”.

Infermeria: “Hamlili ha avuto un problema in settimana e non sarà della partita, così come Depaoli, reduce da un fastidio intestinale, e Berman, il quale però è sulla via del recupero. Cristallo è disponibile e aspettiamo il ritorno di Fazio. Bulevardi sta bene, il suo minutaggio sta crescendo”.

Borello: “Con il Cerignola Borello ha giocato come mezzala destra e sinistra per esigenze tattiche. Ha qualità e spirito di sacrificio, si è sempre impegnato e fortunatamente ha trovato il gol. Per le sue caratteristiche potrebbe avere numeri più importanti in fase realizzativa, ma sono contento anche per il ritorno al gol degli attaccanti”.

Episodi: “Questa squadra non ha mai sbagliato un allenamento dal mio arrivo, scendendo in campo sempre con voglia e intensità. Gli episodi, però, determinano i racconti delle gare. Col Brindisi, per esempio, se l’arbitro avesse fischiato al 91′ staremmo parlando di un’altra partita, ma il pareggio è stato vissuto peggio di una sconfitta. Siamo reduci da quattro risultati utili consecutivi e spero che la reazione di Cerignola serva fino al termine del campionato”.

Turris: “Servirà essere squadra in tutte le sfaccettature della partita, solo così riusciremo a fare risultato. Oltre a dare continuità ai risultati, vogliamo regalare una gioia ai nostri tifosi, i quali ci hanno sempre sostenuti e prima della partita di Cerignola hanno pronunciato un discorso intelligente”.

