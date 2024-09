Cerignola, Grieco tra primo posto e suggestioni di mercato

Era il 21 settembre del 2014 quando il primo piccolo Cerignola dell’era Grieco, militante in Prima Categoria, scendeva in campo per l’esordio stagionale in Coppa Puglia. Dieci anni dopo quel piccolo ma ormai grande Cerignola è in testa al Girone C di Serie C dopo un ottimo avvio di campionato. Il presidente Nicola Grieco mostra tutto il suo entusiasmo ma resta con i piedi per terra e fissa l’obiettivo, le sue parole nel servizio.

