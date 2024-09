Serie C/1 di calcio a 5: Grimal Futsal Barletta, buona la prima. Finisce 5 a 3 contro il Cus Foggia

Largheggia sino al cinque a zero poi soffre nei minuti finali: il successo all’esordio nel campionato di serie C/1 della Grimal Futsal Barletta ha le due facce di una gara dominata per più di un’ora, prima del ritorno d’orgoglio del Cus Foggia. Finisce 5 a 3 per i padroni di casa in maglia nera e striature azzurre, annunciati protagonisti di questo campionato di calcio a 5.

La partenza conferma i pronostici della vigilia: Di Vincenzo è una spina nel fianco per i bianchi foggiani e prima firma il vantaggio barlettano, poi di fatto propizia il raddoppio firmato da Vivaldo. Un altro paio di opportunità nella prima frazione di gioco la Grimal Barletta non le sfrutta per arrotondare il punteggio un po’ per demerito proprio e un po’ per sfortuna, poi il Cus Foggia trova il coraggio per osare e con Laccetti crea nel finale la prima opportunità dalle parti di Francesco Dibenedetto.

Il gol di Vivaldo, in apertura di ripresa sembra il segnale di una gara senza storia in favore dei padroni di casa che trovano il poker con l’autorete di Giuseppe Bruno e la cinquina grazie al gol di Salvatore Dibenedetto. Gara chiusa? Tutt’altro. Dalla panchina il tecnico del Cus Foggia gioca la carta del portiere di movimento e poco alla volta comincia una rimonta con le reti di Laccetti e Lupoli, che si trasforma in paura per la Grimal Futsal Barletta quando ancora Laccetti realizza il rigore che fissa il punteggio sul 5 a 3.

Servono le parate di Francesco Dibenedetto ad evitare che il finale si trasformi in beffa per i padroni di casa. La Grimal si prende i tre punti, il Cus Foggia esce comunque a testa alta.

