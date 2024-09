Foggia, Brambilla: “Col Benevento sarà un banco di prova”

Dopo due gare senza vittorie, il Foggia vuole tornare al successo. Domani, allo stadio “Ciro Vigorito”, i rossoneri affronteranno una delle favorite per la corsa promozione, ovvero il Benevento di Gaetano Auteri. Una sfida ostica ma non proibitiva, come dichiarato dal tecnico dei satanelli Massimo Brambilla alla vigilia del match: “Sarà una partita difficile ma possiamo giocarcela, abbiamo qualità e stiamo crescendo. Sarà una partita aperta in cui servirà svolgere perfettamente entrambe le fasi”.

Benevento: “Affronteremo una delle squadre che partiva davanti nelle griglie iniziali ma andremo lì per fare la partita e giocarcela. Il Benevento ha qualità e dispone di molti giocatori offensivi. Bisognerà mantenere un’intensità alta per tutta la durata del match e sarà un bel banco di prova in cui sarà necessario alzare il livello per fare punti. Alla squadra ho chiesto di giocare con personalità e fiducia”.

Indisponibili: “Parodi e Da Riva non sono disponibili, mentre Tascone torna tra i convocati”.

Stimoli: “Non c’è bisogno di stimolare i ragazzi, hanno grande voglia di far bene. Avremmo potuto ottenere qualche punto in più ma guardiamo avanti”.

Equilibrio: “Stiamo cercando l’equilibrio con intelligenza e ordine nelle pressioni. Abbiamo lavorato, stiamo migliorando e cresceremo ulteriormente”.

Fase offensiva: “Murano e Santaniello non sono ancora al 100% e bisogna dargli tempo. Dobbiamo migliorare in fase realizzativa ma il problema deriva da un lavoro non svolto perfettamente da tutta la squadra. Ci stiamo lavorando e speriamo di vedere presto dei risultati”.

Millico e Danzi: “Millico è reduce da un problema importante e stiamo aspettando che ritrovi la condizione migliore. Danzi ha recuperato ma anche lui deve ritrovare il top della forma. Le mie valutazioni si basano anche sulle tre partite che affronteremo questa settimana”.

Tifosi: “Mi avevano anticipato il grande seguito che c’è a Foggia. Qui c’è una passione viscerale e la sto vivendo bene. Cerco di isolarmi e concentrarmi sul mio lavoro. Sono contento della scelta fatta, è bello avere tanta gente al seguito”.

