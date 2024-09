Gravina, Tiozzo: “Sarà una bellissima partita. Dobbiamo dimostrare di volere i 3 punti”

In vista del prossimo match di campionato del Gravina contro il Fasano, Luca Tiozzo ha rilasciato delle dichiarazioni durante la conferenza stampa. In sua compagnia erano presenti il presidente Salvatore Debenedictis e il vice-presidente Tonino Giannelli che hanno deciso di ricordare l’ex presidente gialloblù Michele Zuccaro.

Salvatore Debenedictis: “Abbiamo perso un pezzo importante della nostra città, a livello umano e imprenditoriale. È stata una persona seria, è partito da zero e ha dimostrato a tutti cos’era in grado di fare. Gente come Michele non si può definire. Noi, come squadra e città, siamo vicini a Michele e alla famiglia”.

Tonino Giannelli: “Il ricordo di Michele è indelebile, a prescindere dalle sue doti da imprenditore. È stato socio con noi, un nostro amico e un presidente che ha fatto gioire tutti. Era lui il nostro riferimento. Ci ha lasciato un ricordo che non dimenticheremo mai. Una persona splendida”.

Tiozzo sul match: “Sarà una bellissima partita, una bella emozione entrare in campo e ritrovare le persone che mi hanno voluto bene e mi hanno accolto. Vogliamo andare lì a fare una bella partita; i ragazzi si sono allenati benissimo e troveremo una squadra forte. Il sottoscritto, per 90 minuti, dovrà lottare per la FBC Gravina. Sarà una partita di grande aggressività, con grandi principi tattici. Noi, come loro, vogliamo i 3 punti, ma sta a noi dimostrarlo. Sarà probabilmente una partita frenetica, ma cercheremo di avere un equilibrio. Se oggi il Gravina è in Serie D, è grazie a Michele. Provare a dedicare la vittoria alla famiglia e a lui stesso è una cosa che gli uomini veri devono fare”.

Salvatore Debenedictis, stadio: “Chiedo al sindaco di dare un contributo alla squadra. Gravina è ricca di tante attività, solo che il gravinese è abituato a sminuire. Il gravinese, però, è gente seria. Dobbiamo cercare di essere uniti, per dare una svolta a questo paese. Dico anche alla città di farsi avanti: date questo contributo a voi stessi e ai vostri figli. Diamo continuità allo sport, vi prego. Fatevi avanti e, tutti insieme, andremo avanti. Non siamo da meno di nessuno”.

Tonino Giannelli, sostegno: “Abbiamo bisogno del sostegno di tutti. Vogliamo che la domenica sia come giocare in casa. Sappiamo che sarà esattamente così, visto che lo stadio non è vicino. Invito la tifoseria a starci vicino: questo è un anno difficilissimo. Sappiamo di dover affrontare squadre blasonate. La salvezza è il primo obiettivo, anche all’ultima giornata. Invito l’amministrazione a far presto: ci devono dare il campo, la tribuna ce la possono dare anche dopo. Ci devono omologare il terreno nel breve tempo possibile, dobbiamo giocare a Gravina”.

