Eccellenza, UC Bisceglie cerca il tris in casa con l’Atletico Acquaviva

Dopo due vittorie consecutive, entrambe ottenute in trasferta e in inferiorità numerica, l’Unione torna sul campo amico del “Di Liddo” con grande entusiasmo. La speranza della società di Via Cavour è di proseguire questa striscia positiva già da domenica 22, quando alle 15:30 affronterà l’Atletico Acquaviva.

Gli avversari, freschi di promozione, hanno sorpreso con un buon avvio di campionato, collezionando sei punti in quattro giornate e mantenendo un perfetto record casalingo. Tuttavia, in trasferta non hanno ancora conquistato punti, un dato che fa ben sperare la squadra di mister Monopoli.

Il portiere dell’Unione, Giovanni Lullo, esprime fiducia: “Veniamo da due vittorie importanti, ottenute in inferiorità numerica su campi difficili. Siamo in un buon momento e vogliamo concludere la settimana con un’altra vittoria in casa. Sappiamo che l’Acquaviva è una squadra forte, ma siamo concentrati a migliorare la nostra classifica.”

La partita sarà diretta dall’arbitro Giulio Quarta della sezione di Lecce, assistito da Cosimo De Stena di Molfetta e Filippo Alfieri, anch’egli della sezione di Lecce.

