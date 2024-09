Eccellenza: dal Bari un nuovo rinforzo per il centrocampo del Bitonto

Davide Lavoratti, classe 2006, è ufficialmente un nuovo giocatore del Bitonto. Proveniente dal settore giovanile del Bari, Lavoratti si distingue per la sua versatilità in campo, potendo ricoprire sia il ruolo di mediano che quello di esterno sulle fasce laterali. Conosciuto per il suo impegno costante e la sua capacità di adattarsi a diverse posizioni, rappresenta un’importante risorsa per la squadra.

