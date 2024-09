Lecce-Parma, le formazioni ufficiali: c’è Rebic dal 1′

Lecce e Parma in campo al Via del Mare per il Satrday Night della 5^ giornata di Campionato in Serie A. Queste le formazioni ufficiali del match.

Leccen (4-2-3-1): Falcone, Guilbert, Gaspar, Baschirotto ©, Gallo, Ramadani, Coulibaly, Morente, Rebić, Dorgu, Krstović.

A disposizione: Früchtl, Samooja, Borbei, Pelmard, Rafia, Oudin, Jean, Bonifazi, Banda, Burnete, McJannet, Marchwiński, Hasa, Pierotti, Pierret

Allenatore: Luca Gotti

Parma (4-2-3-1): Suzuki; Delprato, Osorio, Balogh, Coulibaly, Sohm, Bernabè, Man, Hernani, Mihaila, Bonny.

A disposizione: Chichizola, Corvi, Valenti, Almqvist, Hainaut, Cancellieri, Camara, Circati, Leoni, Anas, Di Chiara

Allenatore: Fabio Pecchia

Arbitro: Marco Guida sez. di Torre Annunziata

Assistenti: Davide Imperiale sez. di Genova – Marco Ceolin sez. di Treviso

IV Ufficiale: Francesco Cosso sez. di Reggio Calabria

VAR: Paolo Mazzoleni sez. di Bergamo

AVAR: Federico Dionisi sez. di L’Aquila

