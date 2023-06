CEGLIE MESSAPICA – Con un costo di 8 milioni di euro e con consegnata programmata per il 2 ottobre 2024, partiranno lunedì 26 giugno i lavori per la realizzazione del Centro Risvegli di Ceglie Messapica, parte ulteriore del centro neuromotulesi attualmente gestito dalla Fondazione San Raffaele e necessaria per realizzare in Puglia un centro d’eccellenza per la riabilitazione intensiva. “E su questo è stata depositata nei giorni scorsi una proposta di legge, che spero possa essere esaminata e approvata al più presto”. La bella notizia è stata “battuta” dal consigliere regionale di Azione Fabiano Amati, presidente della commissione Bilancio della Regione Puglia.

Centro Risvegli, i costi e la fine dei lavori

“La realizzazione dell’opera, per un valore di 8milioni di euro, è stata appaltata al raggruppamento d’impresa LFM- ILARIOGROUP SRL. La fine dei lavori è prevista per il 2 ottobre 2024. Monitoreremo con costanza – promette Amati – l’andamento dei lavori, come sempre avviene per tutte le maggiori opere di edilizia sanitaria. Ringrazio il Commissario della Asl Brindisi Giovanni Gorgoni, il dirigente dell’area tecnica Sergio Rini, i progettisti, la direzione lavori e tutto il personale impiegato nel procedimento. Un incoraggiamento grato mi sento di rivolere alle imprese esecutrici dei lavori e alle loro maestranze.”

