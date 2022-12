Castellaneta: Sequestrati 33.500 prodotti contraffatti

Condividi su...

Nell’ambito di controlli finalizzati al contrasto dell’illecita commercializzazione di prodotti contraffatti, non conformi e potenzialmente dannosi per la salute pubblica, la Guardia di Finanza di Castellaneta (Taranto) ha sequestrato oltre 33.500 prodotti contraffatti: articoli per la pesca, accessori per tabacco e decorazioni natalizie, privi delle informazioni previste dal “Codice del Consumo” concernenti la denominazione legale o merceologica del prodotto, l’identità del produttore, il Paese di origine, nonché l’eventuale presenza di sostanze in grado di arrecare danno all’uomo o all’ambiente. Tre persone sono state denunciate.

I controlli sono avvenuti in esercizi commerciali di comuni del versante occidentale della provincia ionica. Le indagini delle Fiamme Gialle sono ora finalizzate alla disarticolazione della catena logistica, organizzativa e strutturale delle filiere, nonché al recupero a tassazione dei proventi derivanti dalle condotte illecite.