Lecce: Controllo straordinario del territorio, 17 arresti

“Countdown to Christmas”. È stata denominata così la maxi operazione di controllo straordinario del territorio condotta dai Carabinieri di Lecce, in città e in tutta la provincia salentina. Per vari reati come detenzione e spaccio di droga, evasione dagli arresti domiciliari, guida in stato si ebbrezza e furto aggravato, sono state arrestate e denunciate 17 persone.

Nel corso dell’operazione sono state elevate 35 sanzioni amministrative; controllati 1.224 automezzi (di cui 3 sottoposti sequestrati) e 2.104 persone; 188 le multe comminate per violazione del codice della strada, 12 le patenti ritirate.