Lecce, perseguita l’ex compagna: 41enne ai domiciliari

Gli agenti della Sezione Volanti della Questura di Lecce hanno arrestato un uomo di 41 anni per atti persecutori.

Nella serata di giovedì 25 aprile, la Polizia è intervenuta dopo la segnalazione di una donna che denunciava la presenza dell’ex compagno intento a suonare ripetutamente il campanello e a colpire la porta della sua abitazione con violenza.

Una volta sul posto, le forze dell’ordine hanno individuato il soggetto, un 41enne di origini marocchine già noto alle autorità per precedenti reati legati alla violenza domestica. In evidente stato di ebbrezza, l’uomo ha dichiarato di essere lì per poter vedere la figlia, nata da una precedente relazione tra i due.

Il 41enne è stato accompagnato in questura per ulteriori accertamenti, mentre la donna ha formalizzato la denuncia per atti persecutori che va ad aggiungersi alla querela già presentata nel 2014 nei confronti dell’ex compagno. Quest’ultimo è stato posto agli arresti domiciliari su disposizione del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Lecce.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author