Andria: Spaccio di droga, arrestati due fratelli

I Carabinieri di Andria, nell’ambito dei servizi finalizzati al contrasto di uso e spaccio di sostanze stupefacenti, hanno arrestato due fratelli di 60 e 50 anni. Durante una perquisizione della loro abitazione, i due hanno tentato di disfarsi di un involucro buttandolo nel water. L’immediato intervento dei militari ha permesso di recuperare la confezione che conteneva 61 dosi di cocaina, ciascuna del peso di 0.2 gr.

I Carabinieri hanno sequestrato anche un bilancino di precisione, buste in plastica per il confezionamento dello stupefacente e mannite, sostanza utilizzata per “tagliare” la cocaina. I due fratelli, che dovranno rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, sono stati portati nel carcere di Trani.