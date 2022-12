Bari: Furti nei mercati coperti, CasAmbulanti lancia l’allarme

Condividi su...

Linkedin email

Il furto in sei salumerie ubicate nel mercato di corso Mazzini, a Bari, fa registrare le prime prese di posizione sulla questione. Come quella di Savino Montaruli, presidente CasAmbulanti: “Il periodo natalizio è sempre stato il più delicato per i furti, specie negli alimentari adeguatamente e riccamente allestiti e approvvigionati di merce di qualità – dice Montaruli -. Tutto questo avrebbe dovuto far scattare un sistema integrato e coordinato di prevenzione e repressione”.

”Non sappiamo se sia stato adottato per tutti i mercati di Bari dall’Ente gestore, sta di fatto che quanto accaduto ai commercianti di corso Mazzini è gravissimo. Un danno di decine di migliaia di euro addirittura in grado di mettere a rischio l’intero ciclo di vendite natalizie per i sei titolari derubati – prosegue Montaruli -. Sembra che i ladri siano entrati con i loro automezzi dal cancello di accesso si via Garibaldi, per questo riteniamo opportuno che il Prefetto di Bari, dott.ssa Antonella Bellomo, ci convochi, unitamente a una delegazione di ambulanti e all’autorità comunale, al fine di verificare l’adeguatezza o meno dell’intero sistema di sicurezza dei mercati coperti di Bari. Anche per appurare se i furti di corso Mazzini si sarebbero potuti evitare”.

”Resta fortissima preoccupazione: di questo passo, i mercati coperti baresi, quelli storici che hanno sempre dato lustro alla città, sono destinati a scomparire, spesso nell’indifferenza generale”, conclude Savino Montaruli.