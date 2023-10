Casarano, Laterza: ‘Brutto secondo tempo, potevamo anche perdere’

Il tecnico del Casarano Giuseppe Laterza al termine della gara con la Palmese pareggiata 1-1 ha commentato la prestazione della sua formazione.

“Abbiamo fatto un buon primo tempo. Nella ripresa poi siamo stati molli, troppi duelli persi, in particolare sulle fasce. Non è questo l’atteggiamento che voglio dalla mia squadra. Dobbiamo crescere. Non è possibile che dopo una prima parte di gara assolutamente positiva, giochiamo un secondo tempo di questo genere. Per fare bene in questi campionati servono gambe e testa. Abbiamo commesso troppi errori. Sono perfettamente consapevole che c’è tanto da lavorare. E’ mio dovere dare gli stimoli giusti ad una squadra che deve dimostrare il suo valore, non basta più dirlo. Oggi dispiace per questo risultato, perché con dei giocatori che hanno fatto categorie importanti dobbiamo avere più sicurezza. Contro la Palmese abbiamo cambiato qualcosa tatticamente, l’ho fatto per dare più spazio a Serginho e De Luca che sta recuperando la migliore condizione possibile. Ora dobbiamo immediatamente pensare al prossimo impegno al quale dobbiamo arrivare con più determinazione e più cattiveria”.

