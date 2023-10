Foggia, Embalo: “Felice per la squadra, qui mi sento a casa”

FOGGIA – Da subentrato, Carlos Embalo ha firmato il momentaneo pareggio del Foggia contro la Turris. Un gol pesante, il suo primo in rossonero. Queste le sue parole ai nostri microfoni: “È stato bello far gol ma sono ancora più felice per la squadra, non è stato facile e ci abbiamo creduto fino alla fine. Voglio sempre farmi trovare pronto e fare la differenza com’è accaduto oggi, con i ragazzi mi trovo bene e la società mi ha dato fiducia. A Foggia mi sento a casa“.

