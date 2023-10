Tisci verso Taranto-Cerignola: “Capuano tecnico esperto ma venderemo cara la pelle”

CERIGNOLA – Alla vigilia di Taranto-Cerignola il tecnico ofantino Ivan Tisci ha parlato ai microfoni della società, partendo dallo scenario spettrale che attende le due squadre alla Nuovarredo Arena: “È un peccato non avere il pubblico in una partita così sentita da entrambe le tifoserie. Sono decisioni prese dalle istituzioni ma non credo sia giusto che si debbano vivere queste situazioni. Andrebbero trovate delle soluzioni a favore delle società penalizzate come in questo caso lo è il Taranto“.

L’allievo affronta il maestro, Tisci contro Capuano, due filosofie diverse ed un grande rispetto da parte dell’allenatore gialloblù: “Abbiamo preparato la gara recuperando le energie, sarà un impegno molto complicato contro una squadra forte allenata dall’allenatore più esperto della categoria. Capuano molti anni fa è stato mio allenatore ed era già affermato, è ancora lì e secondo me ha ottenuto anche meno rispetto a quanto avrebbe meritato in carriera. Viene giudicato più per il suo modo di essere che per la sua competenza“.

Tisci è ottimista e soddisfatto delle prime cinque gare del suo Cerignola: “In queste prime giornate era importante trovare equilibrio e compattezza, è vero che c’è stato qualche pareggio di troppo ma la costanza dei risultati alla lunga può essere utile e ti fa lavorare in una certa maniera. Il campionato è equilibrato e tutti se la giocano a viso aperto. La vittoria è l’essenza del calcio ma dobbiamo arrivarci attraverso le prestazioni, siamo sulla giusta strada. Ci sarà un avversario da rispettare ma sono fiducioso sull’atteggiamento che domani i ragazzi avranno in campo, cercheremo di vendere cara la pelle“.

