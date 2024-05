Bari, ottanta aziende per un progetto dedicato a 300 giovani neet

BARI – Inserire 300 giovani neet pugliesi in percorsi di formazione professionale. È l’obiettivo di “Reskill to work”, il progetto di cui il Consorzio Meridia di Bari è capofila presentato durante il convegno “Digitale – Leva per il futuro della Puglia”, al Politecnico del capoluogo pugliese. Durante l’incontro è stata presentata l’intera iniziativa destinata a circa 300 neet, cioè quei giovani che non studiano, non lavorano e non frequentano percorsi di formazione, per offrire corsi gratuiti nei settori del Digital marketing, della UX Design e della Sicurezza informatica. Ad erogare la formazione è stata la Talent Garden Innovation School, mentre a certificare le competenze acquisite sarà l’Ateneo barese a giugno prossimo. Al momento “Reskill to work” ha coinvolto 250 ragazzi, già pronti per essere collocati sul mercato, e 80 aziende.

