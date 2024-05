Trinitapoli, consiglio comunale dei ragazzi: eletti sindaco e vicesindaca

TRINITAPOLI – Si è svolto a Trinitapoli il primo consiglio comunale dei ragazzi. Eletto sindaco con 7 voti Francesco Reggio, undicenne della 4^ B della direzione didattica Don Milani. Vicesindaca ed eletta con 4 preferenze un’altra studentessa dello stesso istituto, Chiara Triglione. Emozione per i due baby politici, che hanno ottenuto le preferenze tra 13 candidati e 25 scranni della neonata assise.

A presentare e dirigere la seduta e le elezioni, la Commissione Straordinaria di Trinitapoli che resterà in carica fino alle amministrative dell’8 e 9 giugno. Tra sicurezza, ampliamento dei servizi e progetti per i più giovani, la soddisfazione dei grandi nell’ascoltare le proposte dei più piccoli per il futuro della città.

