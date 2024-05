La Procura di Foggia ha aperto una inchiesta per omicidio stradale per fare chiarezza sull’incidente avvenuto ieri mattina sulla statale 16bis vicino a Trinitapoli, nel nord Barese, in cui è morto Ambrogio Giordano, il 62enne amministratore unico dell’Amiu Spa Trani, la municipalizzata del Comune di Trani che si occupa di igiene urbana e ambientale. Nel registro degli indagati, come atto dovuto, è stato iscritto il nome dell’uomo di 69 anni originario dell’Albania che era alla guida dell’autotreno che si è scontrato con l’auto guidata dalla vittima. I due mezzi sono stati sequestrati mentre la magistratura foggiana si è riservata di disporre l’autopsia. L’impatto è avvenuto, secondo i rilievi svolti dagli agenti della polizia locale, su un tratto rettilineo e resta da definire l’esatta dinamica dell’incidente. La vittima, soccorsa dal personale del 118, è stata stabilizzata sul luogo dello scontro e trasportata in ospedale a Barletta. Poco dopo il suo arrivo al pronto soccorso è morta a causa delle gravi ferite.

