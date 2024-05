Taranto: auto investe pedone

TARANTO: Incidente stradale in Via Dionisio, a Taranto. Un automobilista di una Lancia Y non fermandosi al semaforo rosso ha investito un pedone. Immediato è stato l’arrivo del 118 che ha traportato il ferito d’urgenza al Santissima Annunziata di Taranto con probabile trauma cranico.

Sul posto la polizia di Stato e locale.

***Notizia in aggiornamento***

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author