È morta la bimba di otto mesi rimasta ferita con la mamma ieri nell’incidente stradale avvenuto a San Ferdinando di Puglia. La piccola era in coma farmacologico, ricoverata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Casa sollievo della sofferenza di San Giovanni Rotondo dove era stata trasportata in elisoccorso con un profondo trauma cranico. Le sue condizioni sono state fin da subito definite critiche dai medici che l’hanno curata: poco fa il decesso. Si trova invece nell’ospedale di Andria, la madre della piccola. I feriti sono i componenti di una famiglia di Orta Nova, nel Foggiano – ma residente a Trani nella Bat- padre, madre e due figlie di 6 mesi e cinque anni che stavano percorrendo la statale quando il mezzo è sbandato finendo contro il guard-rail. Nell’impatto, mamma e figlia sarebbero state sbalzate fuori dall’abitacolo. Immediati sono scattati i soccorsi del 118. Il personale medico ha anche soccorso il padre della bimba, alla guida dell’auto, e l’altra figlia che non avrebbero riportato ferite gravi. Sull’accaduto indagano i carabinieri.

